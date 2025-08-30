27.1 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Raddoppio ferroviario più vicino: maxiesercitazione nella galleria di Serravalle

Lo scenario prevedeva il malore dell’agente di condotta di un mezzo d’opera in transito all’interno della struttura: prova superata

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Raddoppio ferroviario più vicino: maxiesercitazione nella galleria di Serravalle
Raddoppio ferroviario più vicino: maxiesercitazione nella galleria di Serravalle (foto FS)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SERRAVALLE PISTOIESE – Raddoppio ferroviario sulla Firenze – Viareggio a un passo.

Si è svolta ieri pomeriggio (29 agosto) un’importante esercitazione di emergenza ferroviaria all’interno della galleria Serravalle lunga 1.670 metri, situata sulla nuova tratta a doppio binario Pistoia–Montecatini. L’attività rientra nel piano annuale delle esercitazioni del Gruppo Fs ed è stata organizzata per testare sul campo il piano di emergenza e soccorso in vista della prossima messa in esercizio della linea.

All’operazione hanno preso parte la Prefettura di Pistoia, Rete Ferroviaria Italiana, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il 118 Toscana Centro (Pistoia–Empoli).

Lo scenario prevedeva il malore dell’agente di condotta di un mezzo d’opera in transito all’interno della galleria. Una volta fermato il mezzo dall’agente di scorta, la Sala operativa di Rfi di Pisa ha attivato immediatamente i soccorsi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 e informando contestualmente la prefettura.

Il personale sanitario, accompagnato dai tecnici di Rfi e dai Vigili del Fuoco, ha raggiunto il punto dell’evento, prestando soccorso al macchinista colto da malore e trasferendolo fino all’ambulanza in attesa all’esterno.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.1 ° C
27.8 °
25.9 °
56 %
2.2kmh
20 %
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati