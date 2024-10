Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Raggirato da sedicente venditrice auto: truffa a Montecatini Terme

Raggirato da sedicente venditrice auto, la Guardia di Finanza di Montecatini Terme, provincia di Pistoia, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia, recuperando 72.561 euro che, sulla scorta delle indagini svolte, costituirebbero i proventi di diverse truffe perpetrate da una donna di 36 anni, di Padova, ritenuta responsabile, fatta salva la presunzione di innocenza fino alla sentenza irrevocabile di condanna, di aver raggirato diverse imprese.

Le investigazioni sono scaturite dalla denuncia presentata, nell’agosto scorso, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Montecatini Terme, dal titolare di un’impresa della città pistoiese che aveva deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle, in quanto, dopo aver versato 61.927 euro quale acconto per l’acquisto di alcune auto usate, alla sedicente rappresentante di un operatore del settore, non era più riuscito a contattarla.

Le conseguenti indagini, sottolinea Guardia di Finanza, consentivano di rilevare che il denunciante era stato effettivamente raggirato.