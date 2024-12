Rapine agli anziani con la scusa della vendita porta a porta di frutta: due in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Scippi e rapine ad anziani, un 40enne ai domiciliari, nei guai un altro 35enne campano.

Gli agenti di Montecatini Terme hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposta dal Gip presso il tribunale di Pistoia. Le accuse sono di reati di furto con strappo e di rapina aggravata. I fatti risalgono ai mesi di maggio ed agosto 2024.

La mattina occupati come fruttivendoli “porta a porta” e, nel prosieguo della giornata abili e violenti malfattori in danno di anziane persone. Approfittando ed utilizzando quell’attività lavorativa per procedere a mirati sopralluoghi ed individuare le vittima ritenute più facoltose, adatte e particolarmente vulnerabili, con la scusa di vendere loro la frutta “a domicilio” o con la scusa di ricordare vecchie e fittizie amicizie in comune, i due italiani di origini campane, uno 35enne e l’altro 40enne, provenienti dalla provincia di Napoli si sono approcciati alla vittime e, approfittando delle circostanze di tempo, di luogo e relative all’età delle persone offese, tale da ostacolare la privata difesa, si sono approfittati di loro derubandole dei loro preziosi.

Agendo con quelle modalità, lo scorso mese di maggio, nel comune di Massa e Cozzile i due abili soggetti, dopo aver individuata l’anziana vittima, si erano avvicinati a quella persona con la scusa di proporgli la vendita di alcune cassette di frutta. Spostando poi l’attenzione ed il discorso sulla bellezza della catenina in oro che indossava al collo, passeggiando con quell’uomo all’interno del giardino della sua proprietà privata, lontani dalla vista di terze persone, con destrezza sono riusciti a strappare con violenza la collana indossata che, spezzandosi, cadeva rovinosamente a terra. Prima di dileguarsi, hanno prelevato da terra, impossessandosene, il crocifisso appeso al monile.

Gli stessi soggetti, nel successivo mese di agosto, con lo stesso modus operandihanno avvicinato un altro soggetto anziano, nel territorio di Lamporecchio. ln quell’occasione, usando maggiore violenza contro quella persona, la hanno aggredita con violenza facendola cadere rovinosamente a terra per poi rapinarlo e derubarlo del Rolex del valore di circa 18mila euro che aveva al polso.