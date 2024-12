Scende la prima vera neve in Toscana: oltre 25 centimetri al passo della Cisa

Getting your Trinity Audio player ready...

ABETONE CUTIGLIANO – Prima vera neve della stagione in Toscana. Fiocchi sono caduti ed hanno attaccato all’Abetone, in Val di Luce, alla Doganaccia, all’Amiata, a Zeri, al Casone di Profecchia.

Si registrano, in particolare 25 centimetri di coltre nevosa al Passo della Cisa, 15 al momento ad Abetone Boscolungo e sull’Amiata. Nevica e continuerà a nevicare nella giornata sopra i 500-700 metri in Appennino, dai 900 metri sull’Amiata.

Dal governatore Eugenio Giani un invito alla prudenza: “Prudenza e catene – scrive su Telegram – o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve”.

Per la Toscana la protezione civile regionale, oltre a un codice giallo per rischio mareggiate e vento forte su arcipelago e costa tra la foce dell’Arno e Piombino, c’è allerta per tutta la giornata dell’8 dicembre per rischio neve su tutta la fascia appenninica dalla Lunigiana alla Valtiberina.