All’ex mercato dei fiori di Pescia la grande festa di Capodanno in musica

PESCIA – La grande volta del rinnovato ex mercato dei fiori di Pescia torna ad ospitare, a trenta anni di distanza, la grande festa dell’ultimo dell’anno. Anzi, le grandi feste perchè martedì 31 dicembre saranno due, e ben distinte, le iniziative programmate per festeggiare l’arrivo del 2025.

Grazie alla fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Pinocchio 3000, è stato progettato un fine anno veramente unico e particolare, che vede nel pomeriggio, con inizio alle 15.30 Il festino di San Silvestro, fantastica festa dedicata a tutte le bambine e i bambini con animazione, giochi, musica, baby dance, cartoni animati e cioccolata calda. Alle 17, in collegamento con Tokio, brindisi augurale al nuovo anno in compagnia dei più piccoli e dei loro accompagnatori.

Alle 22 la grande volta si illuminerà come non mai ed inizierà la magica notte di fine anno per tutti con ben quattro dj alla consolle, animazioni acrobatiche, spettacoli e tante sorprese.

Alla colonna sonora della festa ci penseranno Ringo dj tour (Concorde), Alessandro Del fabbro (Boccaccio – Pianeta Rosso), Walter Demi (Casina Rossa) e Maxemme (Glass Globe), vocalist Cristine Love. La serata verrà arricchita e movimentata dalle performance di DaliDame.

Alle 24, auguri del sindaco e brindisi al 2025 e poi ballo e divertimento fino alle 2, quando saranno serviti, come vuole la tradizione, cornetti appena sfornati e cappuccini ben caldi.

Per l’occasione, l’ex mercato dei fiori verrà munito di servizio cocktail bar, caffetteria, spazio necci e castagnaccio e tante altre cose buone.

Entrambe le feste saranno ad ingresso libero per il pubblico che potrà trascorrere la notte di fine anno in un ambiente unico e particolare, arricchito da una ricercatissima ed originale collezione di presepi allestiti dentro le carriole e da una affascinante ricostruzione del fiume con installazioni luminose ed in movimento realizzate dalla Nuova Guastapaglia e da Tesi Group per conto dell’associazione Officina delle Arti.

Una grande festa quindi, inserita nel ben più vasto programma delle festività natalizie e che, grazie alle sue proposte originali distintamente rivolte ai bambini e agli adulti e all’ambiente scelto per ospitarla, pone Pescia in primo piano fra tutte le città che festeggiano, con la popolazione, laf ine dell’anno e l’arrivo del 2025.

Per informazioni 0572.1913547.