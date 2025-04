Il meglio del blues ma anche cantautori italiani: ricco programma per l’estate a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Si terrà tra il 27 giugno e il 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in piazza del Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani.

La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, forse la più grande blueswoman femminile in circolazione, per poi attendere la prima volta sul palco del festival il 4 luglio per Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini Un Blues per Nick.

Chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons. Nel mezzo la sezione “Storytellers” del festival con tre nomi altisonanti: il ritorno di Gianna Nannini (13 luglio), la consacrazione di Brunori Sas (5 luglio) e il pop di altissima qualità di Francesco Gabbani (9 luglio).

La 44esima edizione del Pistoia Blues Festival 2025 si aprirà con Beth Hart venerdì 27 giugno 2025: si tratta dell’unica data estiva di Beth Hart, la maggiore interprete femminile del blues contemporaneo.

La cantautrice nominata ai Grammy si esibirà per per la prima volta in piazza del Duomo nel tour di promozione del suo ultimo lavoro You Still Got Me (Provogue / Mascot Label Group), undicesimo album in studio della Hart, pubblicato lo scorso ottobre, e che la conferma come una delle stelle in continua ascesa. All’artista americana non mancano certo i riconoscimenti: lanciata nell’olimpo del rock blues dalla collaborazione con Joe Bonamassa nei primi album, l’ultimo lavoro vede la partecipazione di mostri sacri come Eric Gales e Slash dei Guns ‘n Roses. I suoi album più recenti, A Tribute To Led Zeppelin (2022) e War In My Mind (2019), sono diventati i suoi dischi più alti in classifica nel Regno Unito e negli Stati Uniti, oltre a entrare nella Top 10 in Germania e Francia, Svezia, Belgio, Svizzera, Polonia, Austria e Paesi Bassi.

“Il Pistoia Blues Festival – evidenzia l’assessore al turismo Alessandro Sabella – rappresenta da 44 edizioni un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti del blues, ma per tutti coloro che vogliono vivere grandi emozioni nella splendida cornice di piazza del Duomo. Anche quest’anno, con un programma di altissimo livello, il Festival conferma la sua vocazione internazionale, unendo grandi nomi della scena mondiale a eccellenze della musica italiana. Particolarmente significativa sarà la sezione Storytellers, che vedrà protagonisti cantautori come Gianna Nannini, Brunori Sas e Francesco Gabbani, capaci di raccontare storie ed emozioni attraverso la musica. Non mancherà l’omaggio a Nick Becattini con l’evento Un Blues per Nick, dedicato a una figura simbolo del blues pistoiese e italiano. Siamo orgogliosi di poter ospitare artisti di questo calibro, offrendo al nostro pubblico serate di grande musica. Un evento che valorizza il nostro territorio, ne rafforza l’attrattività turistica e conferma Pistoia come una delle capitali della musica live in Italia“.

