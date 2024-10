Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Sindaco uscente Montecatini, Tar respinge ricorso: “Sentenze vanno rispettate”

Il Tar Toscana ha respinto ricorso per riconteggio presentato da Luca Baroncini, segretario Lega Toscana, sindaco uscente di Montecatini Terme.

Baroncini, candidato sindaco centrodestra, alle amministrative 2024 aveva perso per otto voti il ballottaggio col sindaco eletto Claudio Del Rosso, Pd più M5S.

A presentare il ricorso, respinto, anche Edoardo Fanucci, coalizione liste civiche, capogruppo consiliare uscente Italia Viva, escluso dal ballottaggio per dieci preferenze.

Luca Baroncini: “Il ricorso è stato respinto. Il Tar lo ha ritenuto da non accogliere e non si andrà quindi a vedere quelle decine di schede che abbiamo contestato a fronte di una differenza di soli 8 voti su 7.200, nonostante tutte le nostre dettagliate argomentazioni. Le sentenze vanno rispettate ma è lecito non essere convinti.

Desidero ringraziare lo studio legale Legal Protection di Roma e il professor Giovanni Guzzetta per l’egregio lavoro svolto. Sono professionisti encomiabili che hanno fatto il massimo. Ringrazio anche tutti coloro che hanno testimoniato e raccontato i motivi delle contestazioni fatte e tutte le liste che mi hanno sostenuto.

Con i legali stiamo valutando se appellarci al Consiglio di Stato visto che continuano a ritenere di aver ragione e nei prossimi giorni decideremo se ci sono le condizioni per farlo”.