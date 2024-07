Elezioni Montecatini: ricorsi ex sindaco Baroncini e Fanucci

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Elezioni Montecatini: ex sindaco Luca Baroncini e il candidato sindaco Edoardo Fanucci presentano i ricorsi per il riconteggio delle schede relative alle amministrative 2024.

L’udienza al Tar si tiene in ottobre.

Luca Baroncini, segretario Lega Toscana, sindaco uscente, chiede il riconteggio per il ballottaggio, che l’ha visto sconfitto da Claudio Del Rosso, Pd e M5S, con 8 voti di scarto.

Edoardo Fanucci, coalizione liste civiche, capogruppo consiliare uscente Italia Viva, chiede il riconteggio delle schede del primo turno, che lo ha visto escluso dal ballottaggio per dieci preferenze a favore di Del Rosso.

Baroncini e Fanucci avevano annunciato all’indomani dei risultato che avrebbero presentato ricorso.

Il primo turno aveva visto dieci ivoti di differenza tra Claudio Del Rosso, centrosinistra con Pd e M5S, 2.494 voti. E i 2.384 voti dell’ex deputato Edoardo Fanucci, al voto con una coalizione di tre liste civiche.

Con il sindaco uscente Luca Baroncini, centrodestra, al ballottaggio con Claudio Del Rosso con il 33.68%, ben altro risultato rispetto al 57.8% con il quale nel 2019 fu eletto sindaco di Montecatini Terme al primo turno a 34 anni.

Al ballottaggio, Del Rosso è stato eletto sindaco con 8 schede in più di Baroncini.

Fanucci

: “Chiediamo il riconteggio. Non pensiamo ci siamo stati brogli. Ci possono essere state non omogenee valutazioni ed errori per stanchezza”.

Baroncini: “Riteniamo che 8 voti di differenza con 206 voti non validi meritino un riconteggio delle schede, pertanto ci siamo attivati con i nostri legali per ottenerlo. Massima fiducia nei presidenti e negli operatori ai seggi, ma è assolutamente normale che possano esserci state sviste o errori di buona fede che è un diritto della comunità verificare”