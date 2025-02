Tornano ad Abetone Cutigliano gli Stati generali della Montagna di Fdi

Getting your Trinity Audio player ready...

ABETONE CUTIGLIANO – Tre giorni con Fratelli d’Italia per gli stati generali della montagna,

Venerdì 28 febbraio inizia la quarta edizione di un appuntamento ormai fisso dell’inverno di Fratelli d’Italia che quest’anno sarà ancora più partecipato di sempre. Dibattiti con esponenti nazionali e regionali della politica, sci e ciaspolate anche in notturna, escursioni, degustazioni di prodotti tipici, viticoltura eroica vale a dire sopra i mille metri, visite a musei e borghi, feste a tema, visita a laboratori di trasformazione dei prodotti del sottobosco, gara di sci, musica e serata folk, torneo di calciobalilla.

Un programma veramente ricco che è stato presentato in consiglio regionale da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e ideatore dell’iniziativa, dal capogruppo in Consiglio regionale di FdI Vittorio Fantozzi, dal coordinatore regionale FdI Alessandro Tomasi e dal vicepresidente toscano di Gioventù Nazionale Simone Sollazzo.



È prevista la presenza del Ministro Santanchè e del responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli;all’Abetone arriverà anche il coordinatore regionale Alessandro Tomasi e con lui buona parte del gruppo regionale di Fratelli d’Italia e tanti sindaci da tutta la Regione tra i quali il primo cittadino di Lucca Mario Pardini e quello di Pisa Michele Conti.



“Abetone fa parte delle aree interne, un tema che ci sta particolarmente a cuore come abbiamo potuto dimostrare durante la discussione della legge sulla Toscana Diffusa – ha dichiarato Vittorio Fantozzi – Abetone come le altre zone montane della Toscana è un patrimonio che il centrosinistra non è stato in grado di valorizzare. Noi invece vogliamo dare una spinta propulsiva allo sviluppo di questo territorio“.

“Sarà un momento per parlare di politica e quest’anno – ha detto Petrucci – gli Stati generali assumeranno una nuova centralità visto l’approssimarsi delle elezioni. Sarebbe un’ottima occasione per tutto il centrodestra per dimostrare di essere una coalizione coesa e pronta a fare la storia in Toscana chiudendo la parentesi della corsa ai nomi. Invito nuovamente tutti i dirigenti del centrodestra toscano – ed estendo l’invito a tutto il mondo civico stufo del governo della sinistra – a passare dall’Abetone questo fine settimana“.

“In questi tre giorni mi aspetto un dibattito ampio sul tema della montagna e delle aree interne – ha detto Tomasi – che tocchi il problema dei servizi, della sanità, delle infrastrutture … Sarà un’occasione per raccogliere ulteriori contributi al programma elettorale che stiamo scrivendo. Le questioni inerenti le aree interne e la montagna saranno prioritarie nella nostra proposta politica e amministrativa”.

“Terremo il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale proprio durante i giorni degli Stati generali della Montagna – ha spiegato Sollazzo – per ribadire le nostre priorità per il governo della Regione: eliminare il gap delle aree interne in termini di digitalizzazione, assegni di natalità per giovani coppie e provvedimenti strutturali e sistemici atti a garantire la piena occupazione delle nuove generazioni. Una generazione, la nostra, che conta decine di militanti ed eletti e che è pronta a giocare una parte da protagonista alle prossime elezioni regionali”.