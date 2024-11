Allagamenti, strade chiuse e blackout: notte di preoccupazione in provincia di Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Allagamenti, strade chiuse, blackout: superlavoro per la protezione civile in provincia di Pistoia per la perturbazione che dal pomeriggio del 21 novembre ha attraversato il territorio.

Tanta la preoccupazione e numerosi gli interventi di soccorso. Per la nottata sono stati aperti e attivati i Coc di Montale e Agliana ma la situazione si è alla fine rivelata complessa ma non drammatica: sono state chiuse alcune strade secondariee via di Brana, al confine fra Pistoia e Quarrata.

Chiusi in nottata, come ha annunciato sui social il sindaco Alessandro Tomasi, il sottopasso di Ponte Europa e via Vecchia Pratese all’altezza del Chiodo in direzione Chiazzano e via Croce e Acqualunga.

La zona di Badia è rimasta senza luce a causa della cabina elettrica fuori uso. E-Distribuzione ha preso in carico anche gli interventi su via Mammianese, via della Madonna, via Mosino, via Tazzerina.

Il 22 novembre resterà chiusa la scuola dell’infanzia Alice di Badia a Pacciana per la situazione di allagamento dell’area circostante.

A Quarrata chiude via del Casone, via Madonna del Porciani, via del Falchero e tutti gli incroci di via di Brana (compreso quello con via Ricasoli) e via Campiglio alla Stella. Sono stati distribuiti ballini di sabbia in via Brana e zone limitrofe e in via Nuova dove è stata accesa l’idrovora.

Per il forte vento, invece, si registrano cadute di alberi a Colle, in via Carducci a Olmi, a Bavigliano e in via Bocca di Gora e Tinaia.

Situazione difficile anche in montagna: chiusa per una frana la statale del Brennero nel territorio di San Marcello Piteglio.