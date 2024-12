Muore a 38 anni per un malore durante una battuta di caccia

Getting your Trinity Audio player ready...

MARLIANA – Muore per un malore durante una battuta di caccia a soli 38 anni. La vittima è Marco Lombardi, di Chiesina Uzzanese.

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti nel pomeriggio del 14 dicembre dopo la chiamata per un soccorso a persona nei boschi del comune di Marliana, in provincia di Pistoia.

Durante una battuta di caccia, l’uomo ha accusato un malore improvviso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario inviato dalla centrale unica del 118, dopo vari tentativi di rianimazione, i sanitari non hannno potuto che constatarne il decesso. Durante le operazioni di soccorso un’altra persona, una donna di 61 anni, ha accusato un malore. Prontamente soccorso dal personale medico e dai vigili del fuoco è stata trasportata in ospedale.

Il personale dei vigili del fuoco in seguito, attraverso le tecniche speleo alpino fluviali ha provveduto a recuperare il corpo della vittima, che si trovava in zona impervia a circa 1 chilometro dalla pubblica via.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per le indagini di loro competenza.