Operaio muore schiacciato da un albero mentre lavora a Veneri di Pescia

PESCIA – Tragedia a Pescia, in provincia di Pistoia, dove un operaio di 59 anni, dipendente di una cooperativa che si occupa per conto del Comune della manutenzione del verde, è rimasto ucciso dalla caduta di una pianta durante i lavori di taglio lungo la sede stradale in via Vecchia Postale, nella frazione di Veneri.

La dinamica dell’evento è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Pescia che hanno coadiuvato il lavoro dei sanitari. L’uomo, purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza e del medico, era già deceduto schiacciato dalla pianta che stava tagliando.

Il personale dei vigili del fuoco ha quindi provveduto a recuperare la salma e a mettere in sicurezza la zona per evitare altri pericoli. Il corpo è stato poi trasportato all’obitorio dell’ospedale di Pescia.

Sul posto, trattandosi di incidente sul lavoro, anche i tecnici dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

“L’accaduto ci ha devastati – dice il sindaco di Pescia Riccardo Franchi – Mi sono immediatamente recato sul posto insieme al vicesindaco Luca Tridente e all’assessore Maurizio Aversa. La cooperativa stava svolgendo dei lavori per conto del Comune quando per cause ancora da accertare, si è verificata la tragedia. La dinamica e le motivazioni, nonché la causa dell’accaduto, sono al vaglio delle autorità competenti prontamente intervenute sul posto. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità pesciatina. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia dell’operaio deceduto”.