A Prato apre il servizio diurno per anziani affetti da demenza

PRATO – Un aiuto per chi è affetto da demenza o Alzheimer. In Toscana sono 85 mila, l’8 per cento della popolazione anziana.

Si tratta di uno spazio socializzante, stimolante e sicuro dove i malati di Alzheimer possono fare attività educative e ricreative, esercizi per mantenersi attivi, senza la presenza di un badante o un familiare.

A Prato apre, dall’1 ottobre, l’Atelier Alzheimer gestito dalla cooperativa sociale Nomos. Il servizio sarà attivo ogni martedì e giovedì mattina (dalle 9 alle 12) al centro Lilt di via Giuseppe Catani 26. Vi possono accedere persone che soffrono di demenza, o liberamente o usufruendo dei voucher tramite la Società della Salute.

“È un servizio che mancava nell’area pratese e che inauguriamo grazie alla sinergia con Lilt Prato, una realtà molto conosciuta: la collaborazione tra le associazioni è una risorsa fondamentale per il territorio e porta benefici a tutti – commenta Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos – Gli Atelier Alzheimer sono luoghi protetti pensati per stimolare e mantenere attive le funzionalità degli anziani con demenza, che vengono seguiti da un team di professionisti, e per alleggerire e sostenere l’impegno dei caregiver che si occupano di loro: Nomos gestisce dal 2013 laboratori di gruppo per chi vive la demenza, mirati ad aiutare i caregiver a garantire all’assistito uno stile di vita più adeguato ai suoi bisogni, anche attraverso un supporto psicologico”.

Le prenotazioni sono aperte dall’1 settembre. Per informazioni 055.6510477- 328.6507258, hospitality@assistenzadomiciliarenomos.it