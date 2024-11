Alimenti e cosmetici non tracciati: multe e sequestri a Prato dai Nas

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Blitz dei Nas di Firenze negli esercizi commerciali di Prato

Sequestrati alimenti, integratori e cosmetici non tracciati in un supermercato, un’erboristeria ed una rivendita di integratori che si trovano vicino al centro di Prato, gestiti da cittadini cinesi.

I sequestri, effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Firenze e i colleghi della stazione di Prato, sono parte di una più vasta campagna di controlli finalizzati ad accertare sia il rispetto delle norme igienico-sanitarie che la provenienza degli alimenti posti in vendita.

Nello specifico sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi, tra carne e pesce, alcune confezioni di integratori alimentari, cosmetici, bevande e confezioni di alimenti vari non tracciati, quindi di provenienza sconosciuta.

E’ stato attivato il dipartimento prevenzione dell’azienda sanitaria di Firenze per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Per i titolari dei negozi sono scattate multe per un importo complessivo di alcune migliaia di euro.