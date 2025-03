Allerta rossa, il sindaco di Montemurlo invita all’evacuazione dalle zone più a rischio

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Emergenza maltempo, a causa dell’allerta rossa in corso e della prosecuzione dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico valida fino alle 14 di domani (15 marzo), il sindaco Simone Calamai ha adottato alcuni provvedimenti a tutela della sicurezza della cittadinanza e della circolazione.

La chiusura di tutte le attività commerciali e produttive escluse le farmacie; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio compresi gli asili nido, le cooperative sociali Tartaruga e il centro diurno dell’Rsa Cicignano; la chiusura di tutti gli impianti sportivi all’aperto e al chiuso; la chiusura della biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte; la chiusura dei parchi e dei giardini e di tutte le piste ciclo-pedonali, in particolare quelle lungo i corsi d’acqua; la chiusura del cimitero comunale di Rocca; l’annullamento dei mercati rionali, dei mercati itineranti e posteggi fuori mercato; l’annullamento di ogni evento pubblico e privato che preveda assembramento di persone.

Il sindaco invita vivamente tutti i residenti che abitano ai piani terra, seminterrati e interrati, nelle zone con pericolosità idraulica elevata, a trovare un sistemazione alternativa.

Per i cittadini che non dispongono di una sistemazione alternativa sono stati allestiti come punti di prima accoglienza la palestra di Fornacelle in via Deledda e i locali della Misericordia di Montemurlo in via Monsignor Paolino Contardi. Il primo cittadino invita inoltre a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

“Fin da ieri sera tutto il sistema della protezione civile comunale è pienamente operativo e pronto ad affrontare eventuali criticità – dice il sindaco Calamai – Al momento la situazione è sotto controllo. Invito tutti alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti se non in caso di vera emergenza o necessità”.

Per necessità e segnalazioni è attivo h24 il numero della protezione civile comunale 3351846512.