Assalto ai lavoratori a colpi di spranga, ispezione nella ditta di confezioni di Seano

CARMIGNANO – Perquisizione disposta dalla procura di Prato alla ditta di confezioni Lin Weidong di Seano, teatro dell’aggressione al picchetto di operai in sciopero nella notte fra l’8 e il 9 ottonre.

A disporla è stata il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che ha apetto un fascicolo per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di lesioni aggravate e di minaccia grave.

Sotto la lente l’aggressione ai danni di due appartenenti al sindacato Sudd Cobas e di due lavoratori di origine pakistana, in sciopero per chiedere condizioni di lavoro migliori in azione.

Nella ditta è stata effettuata una perquisizione, con ispezione e sequestro, nei confronti del titolare dell’azienda, alla ricerca di elementi di prova per verificare le ipotesi delittuose per cui si indaga.

La perquisizione è stata compiuta da Guardia di Finanza, vigili del fuoco e personale Asl.

Il 13 ottobre a Seano è in programma una manifestazione indetta dai Sudd Cobas e a cui hanno aderito partiti e sigle sindacali, oltre alle istituzioni, per rispondere al grave episodio di violenza.