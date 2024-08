Cade dalla spalletta di un ponte: grave un giovane di 20 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È in gravi condizioni all’ospedale Santo Stefano di Prato un giovane di 20 anni, caduto dalla spalletta del Ponte della Vittoria sulla pista ciclabile sottostante.

È successo nella notte fra il 23 e il 24 agosto per una dinamica ancora tutta da chiarire. Sul posto, in piazza Europa a Prato, sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere una persona caduta dalla spalletta nella ciclabile sottostante.

L’uomo, un giovane di circa 20 anni, è stato recuperato con tecniche Speleo alpino fluviali ed issato sopra ad una barella appesa all’autoscala, fino alla sede stradale, dove è stato affidato ai sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione.

Il giovane è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Santo Stefano di Praot in codice rosso. Sul posto anche la Polizia per accertare la dinamica della caduta.