Cavalli trasportati senza autorizzazione o in spazi stretti: fioccano le sanzioni

PRATO – Trasporto cavalli, scattano le sanzioni per i comportamenti irregolari.

Ad entrare in azione è stata la Polstrada di Prato che ha effettuato, nei giorni scorsi, verifiche mirate riguardanti, appunto, il trasporto su strada di cavalli.

Le operazioni, che hanno interessato 28 veicoli, alcuni dei quali trasportanti anche 15 animali, sono state indirizzate soprattutto alla verifica del rispetto della salute degli animali, il cui benessere deve essere garantito sia con l’attenzione agli spazi assicurati loro durante il trasporto, che con l’applicazione di tutte le altre misure previste dal legislatore, come la sufficiente somministrazione di acqua e foraggio, in caso di viaggi lunghi.

Solo successivamente gli agenti hanno proceduto alla verifica, mediante un lettore digitale, della corrispondenza tra le informazioni custodite nel microchip dei cavalli e la documentazione esibita, fino alla verifica della sussistenza dei necessari titoli autorizzativi al trasporto.

Un cavallo trasportato non corrispondeva a quello indicato nella documentazione veterinaria esibita, sono poi scattare segnalazioni all’ufficio del lavoro per conducenti senza il necessario contratto e quasi 18mila euro di sanzioni contestate, relative, soprattutto, a violazioni delle norme di tutela del rispetto del benessere degli animali.

Due trasportatori, poi, sono risultati totalmente abusivi, poiché privi dell’autorizzazione necessaria per il trasporto in conto terzi e di quella dell’As. per il trasporto dei cavalli; per loro e per i proprietari degli animali, una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo di tre mesi dei veicoli.