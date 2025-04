Coltelli, manganelli e armi da fuoco: nuova aggressione a Prato ai danni di un uomo di origine cinese

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Un altro grave episodio di sangue a Prato nella notte.

Continua, infatti, l’escalation criminale nel territorio pratese. Alle 1,15 circa, in via del Purgatorio, si è verificato un ulteriore agguato nei confronti di almeno un cittadino di origine cinese da parte di un gruppo di soggetti cinesi armati di coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco. Gli assalitori hanno esploso diversi colpi.

La vittima è stato colpita da più coltellate ed è stata ricoverata in ospedale, ma non corre pericolo di vita. Le indagini sono in corso, per individuare i responsabili e di scoprire le ragioni.