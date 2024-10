Esercitano abusivamente come tassisti a Prato: denunciati e sanzionati

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Esercitavano in centro storico, in particolare nella zona della stazione di Prato, in forma abusiva la professione di tassisti. Individuati dalla polizia municipale sono stati denunciati e multati e i loro mezzi sono stati sequestrati.

Nei giorni scorsi la polizia municipale ha interrotto l’attività abusiva condotta da due cittadini italiani fra i 50 e i 60 anni, che operavano prevalentemente nella zona della stazione di Prato Centrale.

Le indagini erano state innescate da varie segnalazioni pervenute sia da operatori del settore sia da cittadini che, giunti a Prato con il treno, lamentavano di essere avvicinati da sedicenti tassisti pronti ad offrire il passaggio a pagamento non richiesto.

L’attività di tassista, regolamentata dal Codice della strada, richiede un’autorizzazione rilasciata dal Comune per “servizio di piazza” e si caratterizza appunto dal fatto che il servizio è offerto al consumatore su richiesta effettuata direttamente su strada o attraverso i numeri unici delle organizzazioni di settore.

Proprio la particolarità di questa professione, che rende assai difficile dimostrare l’esistenza di un’attività illecita, ha comportato un lungo e assiduo lavoro di monitoraggio con appostamenti e altri atti accertativi da parte degli agenti, finché durante un controllo dedicato, gli agenti dei Nuclei di polizia commerciale, investigativa e territoriale esternasono riusciti a cogliere in flagranza i due abusivi nell’esecuzione del servizio di piazza in assenza di autorizzazione, in due interventi distinti.

Ai due uomini è stata contesta la violazione dell’articolo 86 del codice della strada che prevede una sanzione amministrativa da 1812 a 7249 euro con sequestro del veicolo e sospensione della patente da 4 a 12 mesi.

A questa, per uno dei due, si è aggiunta anche la sanzione di 187 euro per circolazione con veicolo sprovvisto di revisione periodica.