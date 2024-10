Fermato dalla Finanza nell’auto aveva hashish a chili: in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – In macchina aveva hashish a chili e circa 2mila euro di denaro contante. Il resto della droga era occultato nella sua abitazione. Un 32enne di Calenzano è finito in manette dopo i controlli.

Durante l’ordinario servizio di pattugliamento del capoluogo pratese l’attenzione della pattuglia antiterrorismo e pronto impiego del Guardia di Finanza di Prato, è stata catturata da una manovra azzardata di un’auto, compiuta all’altezza dell’intersezione tra viale Leonardo da Vinci e via Valentini.

Lo stato di agitazione e la reticenza dimostrate da un trentaduenne di Calenzano che si trovava da solo alla guida del veicolo fermato, hanno insospettito i Baschi Verdi, che già dalla preliminare ispezione dell’abitacolo dell’automezzo hanno individuato sul sedile lato passeggero numerose confezioni di hashish mal celate all’interno di buste per la spesa, insieme ad un plico contenente denaro contante di piccolo e medio taglio. La perquisizione del veicolo eseguita nell’immediatezza ha permesso di quantificare lo stupefacente in oltre 33 chili ed il denaro contante in 2mila euro.

Considerate le circostanze, i militari hanno proceduto, ad accompagnare coattivamente il soggetto alla caserma di via Ferrucci, per procedere, sotto il coordinamento della procura di Prato, alla nomina del difensore, alla perquisizione personale ed al successivo foto-segnalamento del soggetto. Le attività investigative sono poi proseguite nell’abitazione di Calenzano dove l’uomo risiede da solo. L’accurata perquisizione del domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori 4 etti di hashish, diverso materiale utilizzato per il confezionamento e dosatura dello stupefacente e circa 4,1 chili di marijuana occultati in confezioni sottovuoto all’interno del garage di pertinenza dell’appartamento.

Alla luce degli elementi emersi i militari hanno dunque proceduto all’arresto immediato dell’uomo ed alla sua traduzione al carcere La Dogaia al termine delle operazioni.

Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria di Prato già nelle prime ore del mattino successivo per la convalida e l’avvio del procedimento di rito, orientato ad accertare gli eventuali profili di responsabilità dell’uomo alla luce degli elementi probatori raccolti e valutarne il seguito investigativo ed il rinvio a giudizio.

Le attività di servizio si sono concluse con il sequestro complessivo di circa 34 chili di hashish, 4,1 di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 2 dispositivi cellulari e 2mila euro in contanti.