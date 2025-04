Grave dopo la sparatoria a due passi dal centro: nuovo agguato a Prato

A ridosso delle 2,38 di questa mattina (19 aprile) in via Meucci, all’inizio della Chinatown verso il centro città di Prato, un uomo cinese di 47 anni è stato raggiunto, con modalità e per motivi ancora ignoti, ma legati probabilmente alla guerra fra bande in corso in città, da colpi di armi da fuoco alla spalla e al braccio sinistro.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano e sottoposto a un intervento chirurgico.

La procura di Prato sta coordinando le indagini con l’ausilio degli appartenenti alla Squadra Mobile al fine di ricostruire la dinamica del delitto e il movente.