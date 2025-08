Grave incidente sul lavoro a Vaiano: operaio ustionato in una tintoria

Getting your Trinity Audio player ready...

VAIANO – Operaio gravemente ustionato in una tintoria di Vaiano. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina (4 agosto): l’uomo è attualmente ricoverato in codice rosso al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Ferito in maniera più lieve un collega.

L’amministrazione comunale esprime la propria solidarietà ai lavoratori coinvolti, in particolare al dipendente ustionato in modo grave e al collega rimasto ferito in maniera più lieve.

“A nome dell’amministrazione – dichiarano la sindaca Francesca Vivarelli e il vicesindaco Davide Puccianti – vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, con l’augurio di una pronta guarigione. In attesa che vengano chiarite le dinamiche dell’incidente dalle autorità competenti, ribadiamo quanto il tema della sicurezza sul lavoro resti centrale e mai scontato. È un impegno che deve coinvolgere tutti, ogni giorno”.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori dell’Asl e delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Vaiano.