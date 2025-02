Il maltempo colpisce anche Prato: chiuse sei strade della zona sud

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Il maltempo tocca anche Prato.

Il Comune di Prato ha chiuso al traffico alcune strade nella zona sud tra Castelnuovo e Paperino perché allagate dalla tracimazione dei fossi laterali a causa della pioggia battente fra il 13 e il 14 febbraio.

Sono quindi inaccessibili via Traversa della Rugea, via della Rugea fino a via del Pozzo, via del Leone nel tratto che va da via del Crocicchio d’oro fino a via del Girone, via di Giramonte nella parte che precede l’incrocio con via del Crocicchio d’oro, via di Castelnuovo dal cimitero fino al campo di calcio Cecchi e via Miccine dall’altezza del civico 128 vicino all’intersezione con via del Paradiso. È stato riaperto poco prima delle 18 del 14 febbraio invece, il sottopasso ferroviario di via Valdingole e Fossetto.

Si tratta di strade che con grande prudenza potrebbero essere percorribili di giorno ma che con il calar del sole diventano molto pericolose perché la presenza di acqua sull’asfalto rende difficile distinguere la strada dai fossi laterali. Secondo gli esperti l’acqua rientrerà in alveo non prima del 15 febbraio. Grazie all’apertura del Coc, la situazione è costantemente monitorata dalla protezione civile per assistere la popolazione che abita nell’area chiusa al traffico in caso di necessità.

Nel primo pomeriggio il Centro funzionale regionale ha pubblicato il nuovo bollettino delle criticità meteo. Il Comune di Prato è in zona di allerta B con codice giallo sia per il rischio idrogeologico, previsto fino alla mezzanotte che per vento, attivo dalle 15 del 14 febbraio alle 9 del 15.

Il monitoraggio sui principali corsi d’acqua e su tutto il territorio è costante. Restano chiuse le piste ciclabili.

Aperti al momento tutti i sottopassi stradali, compreso quello lungo viale Leonardo da Vinci in zona Pratilia che stamani è stato chiuso in direzione Pistoia per la presenza di acqua sull’asfalto.