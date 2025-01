In manette per la spaccata notturna alla pizzeria a caccia di alcolici

PRATO – Spacca la vetrata di una pizzeria e porta via alcolici ma viene fermato dai carabinieri: attenderà il processo in carcere.

Il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha stabilito, su richiesta della procura, la custodia cautelare in carcere per un 46enne italiano, senza fissa dimora arrestato perché sorpreso ad asportare numerose bottiglie di alcolici da una pizzeria di via Montalese a Prato, dove si era introdotto dopo aver infranto una vetrata con un tombino in ghisa prelevato dalla sede stradale.

L’arresto è stato convalidato e la misura è in atto.

Le investigazioni si sono nutrite dell’apporto dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Prato. Fondamentale è stata la segnalazione di un passante che, notato quanto stava accadendo, ha contattato immediatamente il 112, restando poi in collegamento costante con i carabinieri dell’equipaggio.

Giunti in pochissimo tempo nelle vicinanze del locale, i carabinieri hanno notato l’autore uscire all’esterno e nascondere una cassa di birra in un piccolo bidone dell’immondizia, munito di ruote, utilizzato come carrello.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di nascondersi, venendo però immediatamente bloccato. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arrestato aveva già prelevato altre casse di bevande varie. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata immediatamente restituita al titolare dell’attività commerciale. Ben più ingenti i danni materiali causati dal danneggiamento della vetrata. L’autore presentata, peraltro, una ferita a una mano, causata dalla rottura del vetro, successivamente medicata dal personale sanitario del 118.

La pattuglia dei carabinieri era impiegata in zona nell’ambito di un più ampio dispositivo preventivo attuato dal comando provinciale dei crabinieri di Prato, d’intesa con quest’ufficio, proprio per contrastare il fenomeno dei furti in danno di esercizi pubblici mediante le cosiddette spaccate, che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un preoccupante aumento.

I servizi preventivi finalizzati a contrastare il particolare fenomeno criminale proseguiranno incessantemente. Di fondamentale importanza le segnalazioni provenienti dai cittadini, la cui tempestività, come ni questo caso, è determinante per poter individuare e bloccare coloro che delinquono.