Incendio al centro del riuso di Vaiano, mobilitazione di solidarietà per RiciclAnde

VAIANO – “Adesso lavoreremo tutti insieme perché l’attività di RiciclAnde possa riprendere al più presto”.

Così la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, che lancia subito l’impegno dell’amministrazione e della comunità per far ripartire il progetto RiciclAnde, il mercato del riuso in via Borgonuovo distrutto ad un incendio la notte del 30 gennaio. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente nel capannone dell’associazione che vende materiale di seconda mano per supportare missioni in Sud America e che collabora con Alia con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare.

“L’amministrazione comunale chiama alla mobilitazione e nei prossimi giorni si farà carico di promuovere una campagna di solidarietà che coinvolga tutta la comunità di Vaiano e non solo – afferma – In attesa che le autorità competenti facciano luce sui motivi del rogo, organizzeremo una vasta iniziativa di solidarietà perché un’esperienza così preziosa possa continuare a vivere”.

La sera del 30 gennaio, Vivarelli, con tutta la giunta, ha espresso “dolore enorme per l’incendio che ha distrutto stasera il mercatino di RiciclAnde. È una ferita per tutti: è stata colpita un’esperienza straordinaria, un modello di collaborazione, uno spazio di solidarietà e di pratica concreta del riuso. Siamo attoniti e addolorati insieme a tutti i volontari che condividevano questa realtà eccezionale”.

Anche l‘amministrazione comunale di Cantagallo esprime solidarietà e impegno per RiciclAnde mentre il consiglio comunale annuncia che devolverà il gettone di presenza della prossima seduta. La proposta del capogruppo di maggioranza Nicola Bitozzi è stata subito condivisa anche dalla minoranza.

“L’incendio di RiciclAnde a Vaiano è stato un pugno nello stomaco, un colpo al cuore che ha letteralmente mandato in fumo anni di impegno, passione e lotta di un gruppo straordinario di volontari – afferma il sindaco Guglielmo Bongiorno– Un progetto di solidarietà rivolto alle fasce sociali più fragili e nello stesso tempo un’esperienza concreta di economia circolare e di riuso. Tutto ciò non può lasciarci indifferenti, ma ci impegna a sostenere il prosieguo di questa meravigliosa esperienza”.

Su proposta del capogruppo di maggioranza Nicola Bitozzi e con l’adesione convinta di tutto il consiglio, il gettone di presenza della prossima assemblea consiliare verrà devoluto a favore della ripartenza del progetto.