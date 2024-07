Lanciano in strada le tegole dal tetto della scuola primaria

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Vandali alla scuola Ammannati di Tobbiana, nel comune di Prato: lanciavano le tegole dal tetto verso il marciapiede. Uno dei responsabili, un 14enne, è stato denunciato, si cercano i due ‘complici’

Sul posto, in via del Chiasso, ci sono arrivati gli agenti della polizia municipale dopo che era scattato l’allarme della scuola. Una volta sul posto hanno constatato la presenza di un folto gruppo di ragazzi, tutti minori, che occupavano tutta la strada ed erano intenti a giocare a calcio, ma l’attenzione degli agenti è stata richiamata dalla presenza di tre ragazzi, anch’essi minorenni, che si trovavano in piedi sul tetto della scuola e, tra l’ilarità generale, si divertivano a lanciare sul marciapiede le tegole che coprono l’immobile.

Alla vista degli agenti i tre ragazzi si sono letteralmente lanciati giù dal tetto cercando di scappare. Uno di questi è stato immediatamente bloccato mentre gli altri due sono riusciti a fuggire dopo essere stati inseguiti. Il quattordicenne, italiano, è stato fermato e portato al comando di piazza Macelli dove non ha fornito alcuna giustificazione per il suo operato, neanche in presenza del padre convocato e messo a conoscenza degli avvenimenti. Il ragazzo è stato denunciato al tribunale minorile di Firenze per danneggiamento.

Il comando è all’opera per risalire agli altri due ragazzi responsabili dell’ingente danno al tetto della scuola. Sono al vaglio tutte le telecamere di videosorveglianza della zona ed è in corso la raccolta delle testimonianze delle persone presenti che hanno assistito agli avvenimenti. La polizia municipale ritiene imminente l’identificazione dei due minorenni che sono fuggiti.