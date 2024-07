Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Romeo Conte

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Lutto nel mondo del cinema. È venuto a mancare questa mattina (5 luglio) all’età di 68 anni il regista Romeo Conte. Il cineasta è scomparso in seguito ad una breve malattia.

Romeo Conte era nato a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, e ormai da tanti anni si era trasferito a Prato. Insieme a Jacopo Bucciantini era ideatore e direttore artistico del Prato Film Festival. Molto impegnato anche nel mondo della moda, era regista di sfilate di moda e vari importanti eventi. Oltre al Prato Film Festival, era direttore del Film Festival Salento Finibus Terrae. I funerali di Romeo Conte saranno celebrati lunedì (8 luglio) alle 11 a Prato nella chiesa della Madonna dell’ulivo.

“Era una persona impulsiva e sincera, amava moltissimo il suo lavoro ed era un entusiasta. La cosa più triste è che ora il suo primo lungometraggio, Come un grillo nell’uragano, uscirà postumo – afferma Jacopo Bucciantini, codirettore del Prato Film Festival – Il film è in fase di montaggio e il titolo è tratto da una citazione di Vincenzo Cardarelli”.

“Ha creato una comunità virtuosa, è riuscito a coniugare i giovani artisti coi grandi, e vorrei fosse ricordato come una persona che amava condividere – prosegue Bucciantini. Il suo auspicio “è quello di fare magari una prossima edizione del Prato Film Festival dedicata a lui, che gli renda omaggio, magari con un premio a lui intitolato. Sarebbe molto bello”.

Anche l’amministrazione comunale di Prato esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Romeo Conte.

“Una notizia che mi addolora profondamente – dichiara la sindaca Ilaria Bugetti – perché perdo un caro amico e la città perde una persona appassionata che sapeva come trasformare il suo amore per il cinema in un arricchimento per tutta la comunità con eventi che vedevano la presenza di molti protagonisti del mondo del cinema e del panorama politico e sociale del nostro paese”.

“Il suo approccio infatti, non era mai banale. Amava approfondire i temi raccontati nelle pellicole calandoli nella realtà con il contribuito di esperti di primo piano. Un modo intelligente per fare cultura attraverso il cinema. Mancherà a me e a tutta la città. Un abbraccio fortissimo a Cristina e ai figli Edoardo, Elettra e Valentino”, conclude la sindaca.

“Con Romeo Conte e con tutto il suo staff abbiamo collaborato per molti anni attorno al Prato Film Festival. Il mondo del cinema perde un regista e organizzatore riconosciuto, una persona estremamente appassionata e un ospite difficilmente superabile”, dice infine l’ex assessore alla cultura del Comune di Prato e attuale consigliere comunale, Simone Mangani.