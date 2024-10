Montemurlo ricorda le vittime dell’alluvione e ringrazia gli ‘angeli del fango’

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Montemurlo commemora le vittime dell’alluvione del 2023. E lo fa con un doppio appuntamento per ringraziare

tutti coloro che non hanno mai lasciato sola Montemurlo nei momenti più difficili: gli angeli del fango, i privati cittadini che hanno aiutato a spalare il fango e a liberare case e aziende dall’acqua, le associazioni del territorio, il sistema comunale di protezione civile e tutti coloro che sono arrivati da fuori per dare una mano e far tornare il paese alla normalità e infine chi ha dato un contributo economico.

A questo proposito il consiglio comunale di Montemurlo il prossimo 30 ottobre delibererà il conferimento della cittadinanza onoraria alla colonna mobile della Protezione civile della Regione Piemonte e con loro saranno ricordati e ringraziati tutti i volontari e le associazioni provenienti da tutta Italia che hanno aiutato la popolazione.

Il sindaco Simone Calamai quando i volontari partirono dopo l’intervento volle ringraziarli uno per uno davanti al Comune. Adesso arriva la cerimonia pubblica.

L’appuntamento è il 2 novembre alle 11.30. Al giardino tra via Riva e via Loi a Bagnolo si terrà la messa in memoria delle vittime dell’alluvione concelebrata dai sacerdoti di Montemurlo.

A seguire ci sarà l’intitolazione del giardino Memoria vittime alluvione novembre 2023 con la scopertura di una targa commemorativa e la piantumazione di un albero e il conferimento della cittadinanza onoraria suddetta.

In caso di maltempo la messa si terrà alla chiesa del Sacro Cuore.