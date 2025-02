Notte di fuoco a Prato: in fiamme due aziende di logistica

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Notte di fuoco a Prato, in fiamme due aziende del settore della logisticagestite da imprenditori cinesi per cui è stato verificato il dolo. I due incendi, peraltro, si sono verificati in simultanea.

Il primo si è verificato in via dei Confini a Prato, il secondo a Seano. Le condotte, fa sapere la Procura, si inseriscono in una catena di analoghi comportamenti che interessano il territorio pratese.

Gli inneschi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati azionati da pacchi provenienti da una stessa impresa.

Sono in corso le attività di spegnimento delle fiamme e l’ufficio del procuratore capo, Luca Tescaroli, ha incaricato gli appartenenti della Squadra Mobile di Prato e all’Arma dei carabinieri a espletare le necessarie indagini per individuare le cause degli incendi e gli autori.