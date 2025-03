Prato, tanti interventi in due giorni di allerta meteo: due famiglie ancora evacuate

Insieme al vice sindaco Simone Faggi e ai referenti del sistema di Protezione civile hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza meteo. Ad oggi sono state oltre 310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in interventi. Oltre 30 le squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio.

In città ci sono due famiglie che sono state evacuate, una residente in via del Borrino a Figline e l’altra a Castelnuovo, entrambe rimarranno in hotel anche questa notte.

Case Coveri a Iolo è raggiungibile al momento con con mezzi di soccorso adeguati a causa dell’allagamento dei campi circostanti. Ci sono alcune criticità a Casale anche se non in prossimità delle abitazioni e nella giornata di ieri è stata risolta la frana che si era presentata in via Firenze e che aveva provocato alcuni danni in case e garage. Questa notte è stato risolto anche un problema a Cerreto a causa di un piccolo smottamento della strada che rischiava di isolare l’abitato. Nella tarda mattinata la sindaca ha effettuato un sopralluogo a Castelnuovo e ha incontrato i residenti per fare il punto sugli allagamenti. Preso atto che le pompe idrovore hanno funzionato, ha annunciato un approfondimento tecnico per verificare il potenziamento del sistema ma anche una nuova modalità organizzativa della protezione civile per intervenire in caso di necessità.

La Regione Toscana ha emanato una nuova allerta rossa fino alle 24 di oggi per i livelli dei corsi d’acqua ancora molto alti e la fragilità del territorio saturo di pioggia. Ad oggi rimane in essere la chiusura, fino a revoca, delle scuole, dei parchi pubblici, delle ciclabili, dei cimiteri, dei mercati e delle attività sportive, private e pubbliche, all’aperto e dei locali di pubblico spettacolo all’aperto. Possono riaprire cinema, musei, teatri e strutture sportive e ricreative al chiuso.

“Abbiamo messo in piedi misure importanti a fronte di un’allerta rossa che non si verificava da tempo da tanto tempo e di un territorio fragile come il nostro in cui è ancora vivo il ricordo di una recente alluvione che nei cittadini provoca timori e paure – ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti -. Mi preme raccomandare a tutti di non avvicinarsi agli argini o ai corsi d’acqua a tutela della propria incolumità”.

La sindaca ha ringraziato i molti commercianti e imprenditori che hanno prontamente collaborato con la chiusura tempestiva delle attività in modo da mantenere libere le strade e garantire la sicurezza di tutti. Rispetto alla richiesta di ristori presentata da Confesercenti la prima cittadina ha fatto presente che “in momenti come questo è importante avere tutti un atteggiamento di consapevolezza, coscienza e solidarietà con le famiglie che ancora sono in difficoltà. Per un amministratore è questo il primo pensiero. Ci sarà modo e tempo per valutare le richieste dell’associazione di categoria ma non certo oggi con l’allerta rossa ancora in corso e tanti interventi sul territorio da portare avanti. Credo sia doverosa una collaborazione da parte di tutti“.