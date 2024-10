Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Servizi alto impatto a Prato, sindaca: “Sinergia fondamentale per sicurezza”

Sicurezza centro storico Prato, prendono corpo i servizi ad alto impatto disposti in alcuni punti critici del centro di Prato dalla Prefettura al tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì scorso. La novità è stata tenuta a battesimo dalla Polizia municipale. Una decina di agenti delle unità commerciale, investigativa e dei reparti territoriale centro e motociclisti, hanno effettuato mirati controlli nel centro storico cittadino con particolare attenzione a via Santa Trinita, oggetto di segnalazioni al Comune da parte dei residenti, dei commercianti. Comune che poi se ne è fatto carico portandole al tavolo in Prefettura.

Ilaria Bugetti, sindaca di Prato: “Ringrazio il prefetto per aver accolto la nostra richiesta di attenzione e di potenziamento dei controlli. La sinergia tra enti è fondamentale per attenuare e risolvere problemi complessi come la sicurezza cittadina. Credo molto nella collaborazione e nel lavoro di squadra. Noi facciamo la nostra parte direttamente attraverso la polizia municipale e indirettamente attraverso progetti volti a migliorare la vivibilità e il decoro del centro e di altre zone sensibili. Penso ad esempio agli operatori di strada e a notti di qualità. Non solo. Vogliamo farci carico anche del malessere che può nascondersi dietro certi comportamenti violenti dei giovani. E’ compito nostro stare vicino ai cittadini più fragili. Come ho sempre detto, non lasciamo indietro nessuno”.

Durante il servizio sono state controllate, tra l’altro, alcune attività di ristorazione riscontrando violazioni di natura amministrativa.

La stretta sui punti critici segnalati dal Comune di Prato alla Prefettura riguarda anche la zona di piazza San Marco via Valentini.