Vola giù dal tetto mentre lavora all’impianto fotovoltaico della scuola

PRATO – Un altro grave infortunio sul lavoro in Toscana. Un elettricista di 57 anni, dipendente di una ditta della provincia di Prato, è caduto dal tetto mentre stava effettuando un sopralluogo nell’ambito dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria di San Giorgio a Colonica a Prato.

Immediati i soccorsi, arrivati sul posto con tanto di attivazione dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha condotto in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Prato e i tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato dall’alto cadendo sopra una panchina sottostante. L’uomo, sempre secondo le prime informazioni, avrebbe subito un violento trauma cranico, sarebbe in coma indotto ma non in pericolo di vita.

“In attesa di ulteriori approfondimenti sulla dinamica e facendo sin da subito un grande augurio alla vittima di infortunio – dice il segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè – come Uil Toscana ci chiediamo quanto ancora si debba attendere il giorno in cui il lavoro potrà essere considerato sicuro, in cui i lavoratori avranno la certezza di poter tornare a casa dalle proprie famiglie e dai propri affetti alla fine di ogni turno”.

“Dobbiamo cambiare il paradigma sulla sicurezza sul lavoro in questo paese – conclude – più formazione, più controlli e certezza della pena sono elementi fondamentali per arrivare all’obiettivo di zero morti sul lavoro, azzerando anche gli infortuni. La nostra battaglia continua”.