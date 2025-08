Chiuse le iscrizioni al premio giornalistico David Sassoli, giuria al lavoro

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Il 31 luglio si sono ufficialmente chiusi i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo.

Anche quest’anno, l’iniziativa ha suscitato un grande interesse a livello nazionale: si è registrato un afflusso significativo di contributi di elevato profilo, provenienti da tutta Italia, nelle tre categorie previste dal bando – Carta stampata e agenzie di stampa, Online, Radio e tv – tutte accomunate dal tema di questa edizione: I territori e l’Europa.

Ora il testimone passa alla giuria, composta da sette giornalisti professionisti, che nelle prossime settimane procederà all’attenta valutazione dei materiali per selezionare i tre vincitori di categoria e il vincitore assoluto della seconda edizione. I riconoscimenti previsti sono di 1500 euro per il Primo Premio Assoluto e di 500 euro per ciascuno dei tre vincitori di categoria.

Il premio, riservato a giornalisti under 40 che abbiano pubblicato articoli o servizi in lingua italiana tra l’1 agosto 2024 e il 31 luglio 2025, ha ottenuto un ampio sostegno istituzionale.

Dopo aver ricevuto il patrocinio di importanti enti tra cui la presidenza del Parlamento Europeo, la Regione Toscana, la Provincia di Prato, il Comune di Prato, l’Ordine dei giornalisti della Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e la Mutua Bcc Alta Toscana, in questi giorni si sono aggiunti anche i patrocini del Consiglio dei ministri e del Ministero della cultura, a conferma del riconoscimento ormai consolidato del Premio a livello nazionale ed europeo.

L’edizione 2025 è sostenuta da numerosi sponsor e partner locali e nazionali, tra cui Comune di Prato, Regione Toscana, Fondazione Cr Prato, Mutua Bcc Alta Toscana, Federalberghi Prato, Trenitalia, Circolo Renzo Degl’Innocenti.

Il legame tra David Sassoli e Galciana è profondo e radicato: il giornalista e presidente del Parlamento Europeo era legato a questa frazione del Comune di Prato per ragioni familiari.

La madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Nesti erano originarie di Galciana, dove David trascorse lunghi periodi durante l’infanzia e dove tornava con affetto anche da adulto, ogni volta che i suoi impegni glielo permettevano.

Il premio nasce proprio per onorare questo legame e per portare avanti, attraverso le nuove generazioni di giornalisti, l’impegno di Sassoli per un’Europa vicina ai territori e attenta ai bisogni delle comunità locali.

I vincitori saranno annunciati il 5 settembre con un comunicato e tramite pubblicazione sul sito dell’associazione www.galcianasviluppo.it. Nella stessa data verranno comunicate le informazioni relative alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Galciana al Circolo Renzo Degl’Innocenti.