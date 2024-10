Per il cartellone del Metastasio di Prato c’è ‘Il Risveglio’ di Pippo Del Bono

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Torna al Metastasio di Prato Pippo Delbono con il suo nuovo spettacolo.

L’appuntamento con Il Risveglio è dal 31 ottobre al 3 novembre.

Per la prima volta non ci sono nello spettacolo i testi degli autori che Pippo Delbono ha amato, ma suoi racconti e poesie che gli consentono di esprimersi nelle proprie debolezze, paure e speranze. Il risveglio, ideale seguito di Amore, parte da un’esperienza personale per rovesciarsi in un sentimento di perdita che riguarda tanti, è un gesto di solitaria ribellione per cercare di rinascere, un racconto salvifico delle proprie debolezze, paure, speranze, è la volontà di continuare a vivere e di allargare lo sguardo a ciò che ci circonda. È un risveglio individuale e collettivo.

In uno spazio nudo, che potrebbe ricordare un deserto, si muovono e danzano gli attori della Compagnia evocando un rito sacro sulle note del virtuoso violoncellista Giovanni Ricciardi e su brani musicali degli anni Settanta.

Lo spettacolo è con la Compagnia Pippo Delbono: Dolly Albertin, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Mario Intruglio,Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Grazia Spinella e con Giovanni Ricciardi (violoncello e arrangiamenti). Luci Orlando Bolognesi. Costumi Elena Giampaoli. Suono Pietro Tirella