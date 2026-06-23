Marta Logli nuova consigliera regionale Pd da Prato: subentrata al sindaco Biffoni

FIRENZE – Da questa mattina Marta Logli è la nuova consigliera regionale del Partito Democratico di Prato; subentra a Matteo Biffoni che il 25 maggio scorso è stato eletto sindaco di Prato.

“Marta Logli arriva in consiglio regionale dopo anni di forte impegno politico sul territorio: dai Giovani Democratici alla Direzione nazionale del nostro partito, all’attività politica nella nostra provincia, alle campagne nazionali per il diritto alla casa. Chi conosce Marta – dice Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente del PD Prato – conosce la sua determinazione, la sua capacità di ascoltare, il suo legame con la comunità pratese. Sono doti fondamentali per chi da oggi rappresenterà il nostro territorio nell’assemblea della Regione Toscana”.

“Marta – sottolinea Di Sanzo – raccoglie un’eredità importante, quella di Matteo Biffoni. Sono certo che saprà fare bene, rappresentare le istanze della provincia e seguire i tanti dossier aperti per il nostro territorio. Marta rappresenta una generazione che ha energia e forza di mettersi a disposizione della comunità, capace di ascoltare le esigenze di tutti e tutte. A Marta il mio augurio di buon lavoro”.