SIENA – Carabinieri di Siena, Matteo Demartis comandante nucleo investigativo

Il maggiore Matteo Demartis è il nuovo comandante del nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siena.

Demartis subentra al tenente colonnello Michele Laghi, destinato al Comando del Reparto Operativo di Piacenza.

Matteo Demartis, 53 anni,originario di Roma, proviene dal Comando provinciale di Frosinone, dove negli ultimi quattro anni ha comandato la Compagnia di Anagni.

Demartis ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. La laurea specialistica in criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza all’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna. La laurea in Scienze della sicurezza all’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’ e frequentato il corso di perfezionamento in sicurezza interna e internazionale all’Università Luiss di Roma.

In precedenza, dal 2007 al 2013 ha retto l’incarico di comandante della Tenenza di Falconara Marittima. Dal 2013 al 2019 quello di comandante del Nucleo investigativo di Arezzo e di comandante in sede vacante del Reparto Operativo di Arezzo. Nel periodo trascorso nel territorio frusinate, area contraddistinta da importanti fenomeni di criminalità comune ed organizzata, numerose sono state le operazioni sia in termini preventivi che repressivi, a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Da menzionare in particolare quelle mirate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, dei reati predatori in genere (truffe, furti e rapine) ma soprattutto dei reati commessi contro le fasce deboli, in particolare gli anziani.