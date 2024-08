Incendio alle pendici del monte Amiata minaccia anche alcune case

Getting your Trinity Audio player ready...

ABBADIA SAN SALVATORE – Fiamme di bosco ai piedi del Monte Amiata, in prossimità del paese di Abbadia San Salvatore.

L’incendio ha interessato prati, macchie e zone boscate, con il rischio di propagazione ai vasti boschi di pregio che ricoprono le pendici della montagna.

La sala operativa provinciale e sala operativa regionale hanno disposto l’invio immediato di due elicotteri della flotta regionale e di cinque squadre di volontariato antincendi boschivi, insieme agli operai forestali della Unione dei Comuni Amiata Nord.

Due direttori operazioni dell’organizzazione regionale hanno gestito il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Presenti anche squadre dei vigili del fuoco a presidio di abitazioni sparse nella zona delle fiamme alle porte di Abbadia San Salvatore.

Con il rinforzo del vento, però, le fiamme hanno ripreso vigore estendendosi ulteriormente ed in un secondo momento è stato predisposto il rinforzo del dispositivo di spegnimento. A terra hanno operato 12 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Amiata Nord. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco. La Soup di Regione Toscana ha attivato la procedura del coordinamento assistito che prevede utilizzo di figure specializzate e impiego del Punto di comando avanzato:si tratta di un mezzo dotato di appositi strumenti informatici e attrezzature specifiche, utili per pianificare le migliori strategie di attacco per lo spegnimento incendio. Sono diventati quattro gli elicotteri della flotta regionale impegnati e due i Canadair.

La prima stima è di circa 20 ettari bruciati.