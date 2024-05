Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Incidente in scooter, coppia toscana perde la vita in Sardegna

Incidente in scooter, una coppia di Siena ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Sardegna.

Le vittime sono Carla Pisani, 75 anni, e Vittorio Mariotti, 77.

La coppia si trovava in vacanza in Sardegna con un gruppo di amici anche loro senesi.

Moglie e marito stavano percorrendo la strada provinciale 10, vicino a Bottida in sella a uno scooter, nel nord Sardegna.

Secondo una prima ricostruzione, Vittorio Mariotti avrebbe perso il controllo dello scooter, , T-Max, finendo sull’asfalto.

L’uomo è morto praticamente sul colpo, a nulla sono serviti i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

La moglie è stata trasportata con elisoccorso e ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è morta qualche ora più tardi.

La coppia faceva parte di un gruppo di motociclisti che stava facendo un giro turistico nel nord Sardegna.

Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno sentito anche le versioni dei testimoni, la caduta sarebbe da attribuire o a un malore o a un colpo di sonno del conducente.

Indagini ancora in corso anche per stabilire se possano esserci stati guasti che possano aver causato la perdita di controllo dello scooter. Il magistrato ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime.