Intitolati al sottobrigadiere della Finanza Renato Mecacci i giardini pubblici di Poggibonsi

L’iniziativa, che mira a consolidare il legame tra il territorio e la Guardia di Finanza, onorando le gesta eroiche nel tempo compiute dai finanzieri nati nei comuni della Provincia, costituisce il punto di arrivo di un progetto che ha coinvolto il Museo storico del Corpo, grazie al quale sono stati individuati i militari decorati al valore, ed i sindaci dei comuni interessati, il cui prezioso contributo ha poi consentito di risalire ai discendenti. Da questi ultimi sono stati infine appresi ricordi di vita quotidiana e della fierezza per l’uniforme indossata. Tra i finanzieri decorati è così emerso il sottobrigadiere Renato Mecacci, insignito con la medaglia d’argento al valore militare per l’esempio di fermezza e coraggio con il quale, durante un fatto d’arme avvenuto il 6 luglio 1918 in territorio albanese, mantenne la propria posizione nonostante fosse ferito gravemente.

Condividendo l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi si è speso per la collettività compiendo gesti eroici, nella ricorrenza del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, l’amministrazione comunale di Poggibonsi ha deliberato d’intitolare al proprio concittadino uno spazio verde ove è stato collocato, a futura memoria, un monumento recante la motivazione della decorazione.

“Ringraziamo la Guardia di Finanza di Siena per questo percorso sulla memoria che sta portando avanti – ha dichiarato la sindaca di Poggibonsi onorevole Susanna Cenni – Da oggi i giardini di largo Usilia sono intitolati al finanziare Renato Mecacci per ricordare, raccontare e imprimere il suo nome e la sua storia dentro alla città. La nostra gratitudine a lui e a tutti e tutte coloro che ieri come oggi servono la propria comunità. Grazie ai suoi familiari che hanno accompagnato il percorso di ricostruzione e grazie alle donne e agli uomini delle fiamme gialle senesi per l’impegno quotidiano profuso per nostra comunità”.

“Coltivare la memoria è fondamentale per la Guardia di Finanza, che rimane sempre al passo coi tempi, senza dimenticare le origini e tradizioni nonché quei valori consolidatisi in 250 anni di storia, divenuti gli odierni punti di forza e di riferimento irremovibili – ha dichiarato il comandante provinciale colonnello Pietro Sorbello – Questi valori guidarono anche il nostro finanziere Renato Mecacci che oggi abbiamo potuto celebrare grazie al prezioso contributo dell’Amministrazione comunale, al quale spetta la gratitudine delle fiamme gialle senesi”.