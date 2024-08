Minacce all’ex datore di lavoro che gli ha staccato la luce all’alloggio abusivo

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTERIGGIONI – Tentata estorsione e danneggiamento. È questo il motivo che ha condotto in carcere un 30enne in esecuzione della misura cautelare richiesta dal Gip del tribunale di Siena.

A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Monteriggioni. L’uomo è indagato per tentata estorsione aggravata e danneggiamento, che sarebbero stati commessi nel mese di luglio 2024 ai danni dell’ex datore di lavoro e dei mezzi della società in cui aveva lavorato, con l’intento di costringere la persona offesa – attraverso reiterate minacce e comportamenti vandalici – a garantirgli la fornitura di energia elettrica di un appartamento illecitamente occupato, allo stesso assegnato in qualità di dipendente e non rilasciato all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro.

Il Gip, sulla base delle risultanze delle indagini dei carabinieri, condividendo la prospettazione del pm sulla ricorrenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato, ha applicato al trentenne la misura della custodia in carcere, per la gravità del delitto di estorsione aggravata, oggetto della provvisoria imputazione.

L’arrestato è condotto in carcere a Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria.