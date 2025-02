Sciame sismico in provincia di Siena: la scossa più forte di magnitudo 3.1

SIENA – Paura in provincia di Siena per una scossa di terremoto con epicentro a Isola d’Arbia.

La magnitudo riscontrata dall’Ingv è del 3.1 a sei chilometri di profondità ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Alla prima ne è seguita una di magnitudpo 2.3 a ridosso della statale Cassia, in zona industiale e una di magnitudo 2.4.

Lo sciame sismico è proseguito fin oltre le 19.30 con scosse fra il 2 e il 2.5 di magnitudo.

In merito allo sciame sismico avvertito anche a Siena, il sindaco Nicoletta Fabio ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all’interno del territorio del Comune di Siena per l’intera giornata di domani, lunedì 3 febbraio. Previste per quella giornata le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici.

Al momento non si segnalano danni.