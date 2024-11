SIENA – Sicurezza a Siena: controlli straordinari in tutta la provincia

Sicurezza a Siena. Intensificati in tutta la provincia i servizi straordinari dei Carabinieri dedicati al controllo del territorio, “predisposti con l’obiettivo di prevenire innanzitutto il fenomeno dei furti in abitazione e con la finalità di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza”.

I controlli, rendiconta il Comando provinciale, hanno spaziato in diversi ambiti, da quello amministrativo/fiscale, che ha riguardato 30 attività commerciali, sanzionate per irregolarità di carattere amministrativo/fiscale, a quello sulla sicurezza stradale e della prevenzione e controllo del territorio che si è esplicato mediante il dispiegamento di 65 pattuglie ed una unità specializzata del NAS di Firenze, durante i quali sono state fermate 330 autovetture e identificate 498 persone. Venivano, altresì, denunciate a piede libero 5 persone per i reati di oltraggio a P.U.; per possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli e di valori, il tutto in concorso, nonché, ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato; per mancato rispetto procedure HCCP e mancata tracciabilità degli alimenti.

In particolare e, soprattutto, nonostante l’arresto del cittadino straniero per furto in flagranza dello scorso 5 novembre da parte dei Carabinieri della Stazione di Rosia, Siena, evidenziano i Carabinieri, il fenomeno dei furti in abitazione ha continuato a verificarsi.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siena a Sovicille controllo di un’auto i cui occupanti hanno tentato la fuga a piedi. Mentre il passeggero riusciva nel suo intento, il conducente invece veniva bloccato e sottoposto a perquisizione risultando in possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e di valori.