Trovato morto dopo il fuori strada con l’auto a Sinalunga

SINALUNGA – Quando lo hanno trovato nell’auto finita fuori strada era già morto.

Tragedia nel piomeriggio del 9 febbraio a Sinalunga, sulla provinciale 11, in provincia di Siena. Dopo la segnalazione di un mezzo che era fuori dalla carreggiata sul posto sono arrivate l’auto medica di Nottola e l’ambulanza della Misericordia di Sinalunga e si sono attivati forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Per il conducente, un uomo di 65 anni, non c’era però già più niente da fare e il corpo è stato condotto, dopo il nulla osta del magistrato, all’obitorio. Non è escluso il malore mentre era alla guida.