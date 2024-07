Al Palio di Siena ancora un rinvio per la pioggia

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il maltempo costringe nuovamente al rinvio il Palio di Siena.

È stata esposta anche oggi (3 luglio) la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico di Siena: è stato, infatti, nuovamente rimandato il Palio, che si sarebbe dovuto disputare già ieri (2 luglio), a causa delle avverse condizioni del meteo.

La pioggia ha cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle 18, rendendo impraticabile il tufo. Nelle prossime ore il Comune di Siena stabilirà l’orario dello svolgimento della Carriera nella giornata di domani (4 luglio).

È il secondo rinvio dopo quello di ieri quando le dieci Contrade erano già ai canapi agli ordini dal mossiere Bartolo Ambrosione. Anche per domani si ripartirà direttamente, alle 19, con la carriera, senza cortei e operazioni preliminari.

Sono state effettuate già oggi le opportune valutazioni da parte degli uffici comunali preposti per la condizione del tufo sul percorso e la sua adeguata sistemazione. Ulteriori valutazioni saranno effettuate domani mattina (4 luglio). La pioggia di queste ore, pur rendendo impraticabile la pista per la Carriera, non ha comunque intaccato il fondo. Fin dalle prime ore del mattino di domani le squadre del Comune di Siena saranno comunque al lavoro.

Il programma di domani

Saranno confermati gli orari stabiliti per la giornata di ogg (3 luglio), predisposti dall’amministrazione comunale dopo adeguata consultazione con i Deputati della Festa, i capitani delle dieci Contrade che correranno il Palio, il prefetto e il Questore di Siena e a tutela della Festa. Prevista dunque per domani (4 luglio) l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19.

Il corteo storico si è svolto in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle 17 alle 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse. Dopo il preavviso del mortaretto, alle 17,10 inizierà lo sgombero della pista; alle 17,40 sarà aperta via Dupré per l’accesso all’interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito e comunque non oltre le 18,40. Dalle 17,50 alle 18,30 i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell’Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari, accedendo da via Rinaldini. Alle 18,45 ci sarà l’uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici. Alle 18,50 l’ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la “sbandierata della vittoria”. Infine, alle 19, lo scoppio del mortaretto per l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l’inizio della Carriera.

Per coloro che sono in possesso dei biglietti per i palchi comunali l’accesso sarà consentito da via del Casato e via Dupré entro le 18,30, presentando il tagliando valevole per ieri (2 luglio).

L’ordine ai canapi