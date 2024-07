Monteriggioni per un weekend si rituffa nel Medioevo

Getting your Trinity Audio player ready...

Inizia con il banchetto di domani (4 luglio) l’edizione 2024 di Monteriggioni Medievale, la festa che riporta il borgo in provincia di Siena fra il 1200 e il 1300.

Un evento dal grande rigore filologico nato per mantenere le tradizioni e per la valorizzazione del patrimonio locale, fatto di paesaggi, monumentalità, mestieri artigianali, opere d’arte, monumenti, tradizioni popolari.

Il via tradizionale si tiene con il banchetto di domani sera (4 luglio) con inizio alle 20: in tavola un menu medievale speciale in cui spiccano la zuppa carabaccia, a base di cipolle e le polpette di cinghiale in salsa di prugne.

Nel weekend, a partire dalle 17 del venerdì e delle 15,30 del sabato e della domenica, spazio ai banchi e agli eventi di rievocazione storica, con la possibilità, in particolare, di ammirare gli abiti realizzati per l’occasione dai partecipanti, in rigoroso stile medievale.

La festa ogni giorno si apre con la presentazione di tutti gli artisti, cui seguono le esibizioni di giullari e musici per le vie del castello. Ogni serata si chiuderà con un concerto. Gran finale domenica sera con i fuochi di artificio in piazza Alighieri.

Per i dettagli e per il programma completo si può visitare www.monteriggionimedievale.com

In occasione della festa i camminamenti sulle mura del castello resteranno chiusi dalle 13,30 di domani fino a lunedì (8 luglio) alle 14. Nessuna variazione per il percorso didattico Monteriggioni in Arme (Monteriggioni castello) e il MaM-Museo Archeologico di Monteriggioni (in località Abbadia Isola), visitabili nel normale orario di apertura con biglietto ridotto (9,30-13,30/14-19,30).