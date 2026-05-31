Palio del 2 luglio: sorteggiate per la carriera Bruco, Drago, Valdimontone e Oca

SIENA – Sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca le contrade estratte a sorte oggi (31 maggio) e che parteciperanno al palio del 2 luglio 2026. Si aggiungono a Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi.

La Chiocciola ha estratto il Bruco, l’Aquila ha estratto il Drago, il Valdimontone ha estratto il Valdimontone, la Torre ha estratto l’Oca.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state quindi esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca.

Secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo Dei sorteggi preparatori e del mossiere) del Regolamento per il Palio e la deliberazione della giunta comunale con la quale è stata disposta l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove della Nobile Contrada del Nicchio, la bandiera della Contrada è stata esposta all’ultimo posto delle trifore del secondo piano di Palazzo Pubblico; il Nicchio ha dunque scontato l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle 19 alla presenza del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo Dei sorteggi preparatori e del mossiere) del Regolamento per il Palio.

Al termine delle operazioni i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come missiere per la carriera di luglio. Secondo l’articolo del 31 del Regolamento per il Palio la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.