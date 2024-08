Torneo di Apertura delle Cacce di Montalcino, tutto pronto per la sfida fra quartieri

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTALCINO – Entra nel clou il 61esimo Torneo di Apertura delle Cacce di Montalcino. I quattro quartieri di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, sono pronti a scendere sul campo di gara per aggiudicarsi, oltre la medaglia d’argento, anche l’opera realizzata dall’artista Benedetta Cencioni.

La storica manifestazione di Montalcino, organizzata dal Comune in collaborazione con i 4 quartieri, prenderà il via venerdì (9 agosto) alle 18,30 in Piazza del Popolo nel loggiato del Palazzo Comunale Storico dove sarà presentata l’opera realizzata dall’artista Benedetta Cencioni, che andrà in premio al quartiere vincitore del Torneo di tiro con l’arco.

I festeggiamenti proseguiranno sabato (10 agosto) alle 11 in Piazza del Popolo con il ballo del gruppo folcloristico Il Trescone di Montalcino; alle 12 sempre in Piazza del Popolo si svolgerà il sorteggio degli arcieri dei quartieri che si sfideranno sul campo di gara e alle 17,45 da Piazza Cavour partirà il corteo storico per il campo di tiro e alle 18,30 si svolgerà la ‘provaccia’ di tiro con l’arco.

Domenica (11 agosto) sarà il giorno principale dei festeggiamenti: alle 10 il banditore annuncerà la festa per le vie della città, alle 16,45 da Piazza Cavour partirà il corteo storico e alle 17,15 in Piazza Garibaldi si svolgerà la benedizione degli arcieri dal sagrato della chiesa di Sant’Egidio. Alle 17,30 in fortezza si svolgerà la cerimonia di consegna delle frecce e il saluto degli arcieri, fino ad arrivare alle 18,30 quando avrà inizio il Torneo di tiro con l’arco fra i 4 quartieri della città da dove uscirà il quartiere vintore della 61esima edizione del Torneo di Apertura delle Cacce.

Montalcino, dunque, si appresta a rivivere la sua storica manifestazione, tra il fermento dei quattro quartieri, tra cene propiziatorie, momenti sociali e ricreativi che ne ripercorrono la tradizione per far rivivere ai cittadini e ai visitatori antiche competizioni, tra emozioni e suggestioni, tra trepidanti attese e antiche battaglie, tra amori e sentimenti.

Al quartiere vincitore, oltre alla medaglia d’argento, andrà l’opera realizzata dall’artista Benedetta Cencioni, raffigurante un arciere in relazione all’elemento naturale della collina di Montalcino che evocherà il gesto fisico e psicologico di un guerriero cacciatore forte dell’appartenenza al territorio.