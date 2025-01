Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Beko Siena, incontro Urso-Fabio: “Affitto stabilimento ostacolo a rilancio industriale”

Beko Siena, incontro martedì 28 gennaio tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la sottosegretaria Fausta Bergamotto e la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, accompagnata dal vicesindaco Michele Capitani. Incontro a Palazzo Piacentini a Roma. Al centro della riunione le prospettive dello stabilimento produttivo Beko di Siena, in vista del tavolo nazionale convocato presso il MIMIT per giovedì 30 gennaio.

Durante l’incontro “è stata evidenziata la criticità riguardante il canone di affitto applicato dalla società proprietaria dello stabilimento, giudicato non conforme e molto al di sopra dei valori medi di mercato. Un ostacolo cruciale che rappresenta un serio impedimento alla definizione di una soluzione sostenibile per il futuro del sito. A fronte di tale scenario, Urso e Fabio hanno condiviso la necessità di affrontare questa problematica con urgenza, esprimendo piena disponibilità a collaborare da subito, con tutti gli attori coinvolti, per individuare soluzioni concrete che garantiscano la sostenibilità economica dello stabilimento, prerequisito indispensabile per avviare qualsiasi percorso di rilancio industriale”.