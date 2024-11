Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Presidio Beko a Siena, sindaca Fabio: “Questione complicata”

La sindaca di Siena Nicoletta Fabio è intervenuta nel pomeriggio di lunedì 11 novembre al presidio dei lavoratori di Beko Europe davanti allo stabilimento di viale Toselli a Siena. Presente anche il vicesindaco Michele Capitani.

Sindaca Nicoletta Fabio: “Siamo coscienti delle difficoltà e della pesantezza della situazione, che affrontate tutti i giorni assieme alle vostre famiglie. La questione è complicata, inutile nascondersi. Quello che preme al Comune è, con tutte le nostre forze, preservare questo stabilimento, anche per non sprecare quelle che sono le competenze acquisite, da molti di voi e da tanti che hanno speso una vita di lavoro qui dentro. Le armi che abbiamo non sono moltissime, sono sincera. Nei confronti dell’azienda c’è già stata un’apertura. Quello che possiamo fare come amministrazione, anche a livello di piano strutturale, lo faremo, purché ci sia dall’altra parte una risposta che tutti noi aspettiamo. Tutti i giorni c’è pensiero per voi e per questa azienda, una delle storiche industrie che abbiamo sul territorio”.

“La mia vicinanza a tutti voi, come sapete sono stata a Roma e vi è stato riferito come sono andate le cose, la sera stessa sono stata avvicinata dai vertici italiani dell’azienda per la loro disponibilità a collaborare, messa per iscritto la mattina successiva. A questa lettera ho risposto anche io per scritto, ribadendo la mia disponibilità, nella speranza che vengano a Siena prima possibile per incontrarci e parlare in maniera esplicita”.